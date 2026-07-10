Одна з європейських країн змусить біженців повертати гроші: чи торкнеться це українців

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Британія зобов'яже біженців повертати 10 тисяч фунтів (близько 11 тисяч євро);

виплата - умова для постійного проживання;

окремі програми підтримки під норму не підпадають.

Скільки доведеться повернути

Йдеться про законопроєкт Immigration and Asylum Bill, який дає Міністерству внутрішніх справ повноваження стягувати кошти з дорослих, які отримали допомогу на проживання чи харчування, за умови, що ці люди мають достатньо коштів для виплати.

Очікувана сума компенсації - близько 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Чому уряд ухвалює такий крок

"Ми вже скоротили витрати на притулок на 1 мільярд фунтів, але також правильно попросити тих, хто може зробити внесок, зробити це. Отримання допомоги на притулок - це право, але це також відповідальність", - йдеться у заяві уряду.

Чи знаходять біженці роботу

За даними уряду, четверта частина людей віком 16-64 роки, які отримали статус біженця у 2015-2023 роках, мали роботу вже протягом того ж календарного року. Через два роки після отримання статусу цей показник зростав майже до 50%.

Серед тих, хто мав роботу через вісім років після отримання статусу, 37% працювали повний робочий день із медіанним заробітком 23 000 фунтів на рік.

Що ще передбачає законопроєкт

Уряд також продовжує закривати готелі для розміщення біженців - з квітня закрили 31 такий заклад, а частину людей перевели до простішого житла, зокрема колишніх військових об'єктів.

Чи стосується це українців

Закон не згадує громадян України окремо. Нові вимоги стосуються стандартної процедури отримання притулку, тоді як переважна більшість українців перебувають у Британії за окремими програмами - Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme.