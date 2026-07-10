Одна з європейських країн змусить біженців повертати гроші: чи торкнеться це українців

Уряд Британії зобов'яже частину біженців повертати державі кошти, витрачені на їхнє утримання під час розгляду заяв на притулок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз уряду Британії.
Йдеться про законопроєкт Immigration and Asylum Bill, який дає Міністерству внутрішніх справ повноваження стягувати кошти з дорослих, які отримали допомогу на проживання чи харчування, за умови, що ці люди мають достатньо коштів для виплати.
Очікувана сума компенсації - близько 10 тисяч фунтів стерлінгів.
"Ми вже скоротили витрати на притулок на 1 мільярд фунтів, але також правильно попросити тих, хто може зробити внесок, зробити це. Отримання допомоги на притулок - це право, але це також відповідальність", - йдеться у заяві уряду.
За даними уряду, четверта частина людей віком 16-64 роки, які отримали статус біженця у 2015-2023 роках, мали роботу вже протягом того ж календарного року. Через два роки після отримання статусу цей показник зростав майже до 50%.
Серед тих, хто мав роботу через вісім років після отримання статусу, 37% працювали повний робочий день із медіанним заробітком 23 000 фунтів на рік.
Уряд також продовжує закривати готелі для розміщення біженців - з квітня закрили 31 такий заклад, а частину людей перевели до простішого житла, зокрема колишніх військових об'єктів.
Закон не згадує громадян України окремо. Нові вимоги стосуються стандартної процедури отримання притулку, тоді як переважна більшість українців перебувають у Британії за окремими програмами - Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme.
Нагадаємо, для тих українців, хто планує повернутись з-за кордону, запрацювала спеціальна платформа "Додому" - вона допомагає скласти покроковий план дій, від пошуку житла до навчання дітей.
аніше в Раді Європи розповідали, як українських біженців намагаються "витискати" з ЄС.
Також ми пояснювали, що Європа готує для українських біженців і коли відбудуться зміни, а також як розмір виплат впливає на працевлаштування українців в ЄС.