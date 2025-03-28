Одна з європейських країн закриває центри для українських біженців: деталі

Що відомо про закриття центрів

Міграційна служба оголосила, що цьогоріч закриє 18 приймальних центрів для прохачів притулку. Причиною такого рішення є значне скорочення кількості людей, які потребують притулку. Торік подали на 45% менше заяв про надання притулку, аніж 2023 року.

Ще вісім центрів для біженців планують закрити у лютому 2026 року.

Також зазначається, що близько 2200 осіб із центрів, які зараз закриваються, можуть подати запит на отримання права на проживання у Фінляндії.

Під скорочення потраплять центри в:

Кемі;

Пієксямякі;

Варкаус;

Ярвенпяя;

Порвоо;

Сатакунта;

Вааса;

Каяні;

Західній Уусімаа;

Лієкса;

Валкеакоскі;

Форсса;

Ямся;

Рііхімякі;

Пох'янмаа;

Південно-Західній Фінляндії.

Як Фінляндія допомагає українцям

У Фінляндію через війну переїхали 65 тисяч українських біженців. Протягом першого року країна надає їм виплати від Центру прийому у розмірі 300 євро (12 931 гривня) на одну особу.

Якщо людина працює у Фінляндії або проживає там більш як рік, то може претендувати на допомогу від Установи соціального страхування населення Kela.

Також країна допомагає із вивченням фінської мови, надає доступ до професійних тренінгів тощо.