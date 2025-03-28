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Одна из европейских стран закрывает центры для украинских беженцев: детали

Финляндия сворачивает помощь для беженцев (фото: facebook com uakirkkonummi)
Автор: Василина Копытко

В Финляндии Миграционная служба в этом году закроет 18 центров приема беженцев из Украины. Еще восемь прекратят свою деятельность в феврале 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Yle.

Что известно о закрытии центров

Миграционная служба объявила, что в этом году закроет 18 приемных центров для просителей убежища. Причиной такого решения является значительное сокращение количества людей, нуждающихся в убежище. В прошлом году подали на 45% меньше заявлений о предоставлении убежища, чем в 2023 году.

Еще восемь центров для беженцев планируют закрыть в феврале 2026 года.

Также отмечается, что около 2200 человек из центров, которые сейчас закрываются, могут подать запрос на получение права на проживание в Финляндии.

Под сокращение попадут центры в:

  • Кеми;
  • Пиексямяки;
  • Варкаус;
  • Ярвенпяя;
  • Порвоо;
  • Сатакунта;
  • Вааса;
  • Каяни;
  • Западной Уусимаа;
  • Лиекса;
  • Валкеакоски;
  • Форсса;
  • Ямся;
  • Риихимяки;
  • Похьянмаа;
  • Юго-Западной Финляндии.

Как Финляндия помогает украинцам

В Финляндию из-за войны переехали 65 тысяч украинских беженцев. В течение первого года страна предоставляет им выплаты от Центра приема в размере 300 евро (12 931 гривна) на одного человека.

Если человек работает в Финляндии или проживает там более года, то может претендовать на помощь от Учреждения социального страхования населения Kela.

Также страна помогает с изучением финского языка, предоставляет доступ к профессиональным тренингам и тому подобное.

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