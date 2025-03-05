Одна з європейських країн призупиняє програму для біженців: деталі

Що відомо про закриття програми

Австрійська трипартійна коаліція ÖVP, SPÖ та Neos, яка днями прийшла до влади, хоче негайно призупинити програму возз'єднання сімей для тих, хто шукає притулок. Міністерство внутрішніх справ зазначає, що значна частина осіб, які прибували у країну за цією програмою - діти, а вони "створюють навантаження на систему освіти в Австрії".

Дату, коли мають призупинити програму, поки не назвали. Федеральний канцлер Крістіан Стокер (ÖVP) заявив, що "негайно означає зараз". За його словами, положення ЄС дозволяє такі кроки, якщо держава перевантажена.

Додамо, що кількість возз’єднань родин різко скорочується протягом кількох місяців. Серед причин цього - обов’язкова експертиза ДНК, яка уповільнює процес. Торік до Австрії через возз'єднання сім'ї приїхали 7 760 осіб, а роком раніше - 9 254.

Правозахисні організації критикують заплановане припинення возз'єднання сімей. Експерт з питань притулку Amnesty International Австрії Еймі Штуфлессер називає це "негуманним і незаконним заходом". Цей крок позбавляє тих, хто має право на захист, єдиної регулярної можливості привезти своїх родичів до Австрії. УВКБ ООН в Австрії також описує план як "тривожний".

Інші плани Австрії щодо біженців

Загалом новий Уряд дотримується жорсткого курсу в міграційній політиці. Повідомляється, що влада не виключає можливості взагалі припинити приймати заяви про надання притулку, якщо система буде перевантажена.

Коаліція також прагне більш ефективно депортувати шукачів притулку, яким відмовили, і хоче запровадити аудіозапис у процедурах надання притулку. Урядова програма також передбачає обов’язковий інтеграційний рік. Відмова від участі може призвести до санкцій.