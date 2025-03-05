Одна из европейских стран приостанавливает программу для беженцев: детали

Что известно о закрытии программы

Австрийская трехпартийная коалиция ÖVP, SPÖ и Neos, которая на днях пришла к власти, хочет немедленно приостановить программу воссоединение семей для тех, кто ищет убежище. Министерство внутренних дел отмечает, что значительная часть лиц, которые прибывали в страну по этой программе - дети, а они "создают нагрузку на систему образования в Австрии".

Дату, когда должны приостановить программу, пока не назвали. Федеральный канцлер Кристиан Стокер (ÖVP) заявил, что "немедленно означает сейчас". По его словам, положение ЕС позволяет такие шаги, если государство перегружено.

Добавим, что количество воссоединений семей резко сокращается в течение нескольких месяцев. Среди причин этого - обязательная экспертиза ДНК, которая замедляет процесс. В прошлом году в Австрию через воссоединение семьи приехали 7 760 человек, а годом ранее - 9 254.

Правозащитные организации критикуют запланированную приостановку воссоединения семей. Эксперт по вопросам убежища Amnesty International Австрии Эйми Штуфлессер называет это "негуманной и незаконной мерой". Этот шаг лишает тех, кто имеет право на защиту, единственной регулярной возможности привезти своих родственников в Австрию. УВКБ ООН в Австрии также описывает план как "тревожный".

Другие планы Австрии в отношении беженцев

В целом новое Правительство придерживается жесткого курса в миграционной политике. Сообщается, что власть не исключила возможности вообще прекратить принимать заявления о предоставлении убежища, если система будет перегружена.

Коалиция также стремится более эффективно депортировать искателей убежища, которым отказали, и хочет ввести аудиозапись в процедурах предоставления убежища. Правительственная программа также предусматривает обязательный интеграционный год. Отказ от участия может привести к санкциям.