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Одна из АЗС меняет правила оплаты за бензин: что нужно знать

Фото: WOG наличную оплату вернула за топливо (wog.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сеть автозаправочных комплексов WOG возвращает наличную оплату за топливо. Также постепенно возобновится работа АЗК в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сети.

"Автозаправочные комплексы, где раньше действовал только безналичный способ оплаты, снова будут обслуживать всех клиентов без ограничений", - пишет пресс-служба.

Раньше же сеть обслуживала клиентов только по талонам и топливным картам.

В то же время WOG возобновила работу 8 автозаправочных комплексов в Киеве и Киевской области:

  • Киев, проспект Броварской, 11 б;
  • Киев, проспект Генерала Ватутина, 2 г;
  • Киев, улица Кольцевая дорога, 9;
  • Киев, улица Боагитрская, 15 а;
  • Киев, улица Здолбуновская, 3 д;
  • Киевская область, село Гореничи, автодорога Киев-Чоп 22 км + 50 м;
  • Киевская область, город Борисполь, автодорога Киев-Харьков 34 км + 700 м;
  • Киевская область, город Белая Церковь, ул. Петра Запорожца, 98 А.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственная служба статистики обнародовала новые данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за июнь текущего года.

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