Одна из АЗС меняет правила оплаты за бензин: что нужно знать

Сеть автозаправочных комплексов WOG возвращает наличную оплату за топливо. Также постепенно возобновится работа АЗК в Киеве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сети.
"Автозаправочные комплексы, где раньше действовал только безналичный способ оплаты, снова будут обслуживать всех клиентов без ограничений", - пишет пресс-служба.
Раньше же сеть обслуживала клиентов только по талонам и топливным картам.
В то же время WOG возобновила работу 8 автозаправочных комплексов в Киеве и Киевской области:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственная служба статистики обнародовала новые данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за июнь текущего года.
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