Цены на бензин и дизель за последний месяц резко выросли: сколько стоит топливо в Украине

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за июнь 2022 года. Цены на топливо выросли более чем на 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, в июне по сравнению с маем года бензин А-92 подорожал на 23,3% до 50,4 гривен за литр, бензин А-95 на 21,3% до 51,6 гривен за литр, дизельное топливо - на 22,3 % до 56,6 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 18,7% до 41,2 гривен за литр.

Отметим, в конце мая правительство отменило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо в связи с возникшим дефицитом.