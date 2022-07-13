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Цены на бензин и дизель за последний месяц резко выросли: сколько стоит топливо в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 13 июля 2022 14:21
Цены на бензин и дизель за последний месяц резко выросли: сколько стоит топливо в Украине Фото: цены на бензин и дизель в Украине за июнь выросли более чем на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за июнь 2022 года. Цены на топливо выросли более чем на 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в июне по сравнению с маем года бензин А-92 подорожал на 23,3% до 50,4 гривен за литр, бензин А-95 на 21,3% до 51,6 гривен за литр, дизельное топливо - на 22,3 % до 56,6 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 18,7% до 41,2 гривен за литр.

Отметим, в конце мая правительство отменило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо в связи с возникшим дефицитом.

Цены на бензин и дизель за последний месяц резко выросли: сколько стоит топливо в Украине

Напомним, по данным Госстата,за 2021 год бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривен за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, дизельное топливо - на 23,1% до 29,6 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 50,5% до 19,1 гривен за литр.

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Цены на бензин
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