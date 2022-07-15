Одна із АЗС змінює правила оплати за бензин: що потрібно знати

Мережа автозаправних комплексів WOG повертає готівкову оплату за паливо. Також поступово відновиться робота АЗК у Києві.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу мережі.
"Автозаправні комплекси, де раніше діяв лише безготівковий спосіб оплати, знову обслуговуватимуть всіх клієнтів без обмежень", - пише пресслужба.
Раніше ж мережа обслуговувала клієнтів лише за талонами та паливними картками.
Водночас WOG відновила роботу 8 автозаправних комплексів у Києві та Київській області:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Державна служба статистики оприлюднила нові дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за червень поточного року.
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