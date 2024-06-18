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Одна з африканських країн відкликала підпис у спільному комюніке Саміту миру

Фото: три країни відкликали свої підписи під комюніке Саміту миру (flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

Руанда зникла з числа підписантів спільного комюніке Глобального саміту миру. Країна стала третім учасником зустрічі, яка спочатку підписала документ, а потім відкликала свій підпис.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список країн-підписантів комюніке.

Руанда зникла зі списку країн, що підтримали комюніке саміту в останній версії документа за 17 червня. Хоча у початковій версії документу ця країна була зазначена серед підписантів.

Глобальний саміт миру

15 і 16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбувся Глобальний саміт миру. Делегації понад 100 країн світу та низки глобальних організацій зустрілися і почали обговорення втілення пунктів "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.

За підсумками зустрічі її учасники підписали спільне комюніке, в якому звинуватили Росію в масштабних руйнуваннях і закликали поважати територіальну цілісність України.

Однак згодом Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під документом. Уряди країн заявили про намір уважно вивчити положення комюніке і лише потім будуть ухвалювати рішення про приєднання до документу.

Додамо, що до підписантів комюніке вирішив приєднатися Вселенський патріархат Константинополя.

Водночас, комюніке не підтримали сім країн, що взяли участь у саміті.

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Руанда