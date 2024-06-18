Одна из африканских стран отозвала подпись в совместном коммюнике Саммита мира

Глобальный саммит мира

15 и 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток состоялся Глобальный саммит мира. Делегации более 100 стран мира и ряда глобальных организаций встретились и начали обсуждение воплощения пунктов "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

По итогам встречи ее участники подписали совместное коммюнике, в котором обвинили Россию в масштабных разрушениях и призвали уважать территориальную целостность Украины.

Однако впоследствии Ирак и Иордания отозвали свои подписи под документом. Правительства стран заявили о намерении внимательно изучить положения коммюнике и только потом будут принимать решение о присоединении к документу.

Добавим, что к подписантам коммюнике решил присоединиться Вселенский патриархат Константинополя.

В то же время, коммюнике не поддержали семь стран, которые приняли участие в саммите.

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