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Одна из африканских стран отозвала подпись в совместном коммюнике Саммита мира

Фото: три страны отозвали свои подписи под коммюнике Саммита мира (flickr.com)
Автор: Валерий Савицкий

Руанда исчезла из числа подписантов совместного коммюнике Глобального саммита мира. Страна стала третьим участником встречи, которая сначала подписала документ, а затем отозвала свою подпись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список стран-подписантов коммюнике.

Руанда исчезла из списка стран, поддержавших коммюнике саммита в последней версии документа за 17 июня. Хотя в начальной версии документа эта страна была указана среди подписантов.

Глобальный саммит мира

15 и 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток состоялся Глобальный саммит мира. Делегации более 100 стран мира и ряда глобальных организаций встретились и начали обсуждение воплощения пунктов "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

По итогам встречи ее участники подписали совместное коммюнике, в котором обвинили Россию в масштабных разрушениях и призвали уважать территориальную целостность Украины.

Однако впоследствии Ирак и Иордания отозвали свои подписи под документом. Правительства стран заявили о намерении внимательно изучить положения коммюнике и только потом будут принимать решение о присоединении к документу.

Добавим, что к подписантам коммюнике решил присоединиться Вселенский патриархат Константинополя.

В то же время, коммюнике не поддержали семь стран, которые приняли участие в саммите.

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Руанда