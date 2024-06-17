Кулеба припустив, що до комюніке саміту миру по Україні приєднаються ще кілька країн
Декілька країн продовжують вивчати текст комюніке саміту миру щодо війни в Україні і прийматимуть рішення про можливе приєднання до нього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.
Що не так з підписами Іраку та Йорданії
За словами міністра, про зникнення підпису Іраку та Йорданії під комюніке саміту миру щодо війни в Україні першими повідомили представники державного російського інформаційного агентства.
Кулеба пояснив, що Російська Федерація займається пропагандою і на поточний момент використовує цю новину про начебто відкликання підпису Іраку та Йорданії.
"Всі смакують і на підставі цього будуються пояснення про те, що саміт не був успішним. Може давайте перестанемо підігравати російській пропаганді і замість того, щоб писати, повторювати за російською пропагандою, будемо аналізувати ситуацію об'єктивно", - сказав міністр.
При цьому глава МЗС уточнив, що Ірак попереджав, що він не буде приєднуватися до декларації з огляду на свої внутрішні питання і вони випадково з'явилися в цьому списку. Йорданія не повідомляла Швейцарію про те, що приєднується до комюніке, але вона і не відмовлялася приєднуватися.
До комюніке можуть приєднатись ще кілька країн
Кулеба додав, що Йорданія буде вирішувати це питання з керівництвом власної країни. Текст буде додатково вивчений і після цього вони повідомлять про своє рішення, але технічно помилково обидві країни були включені до списку підписантів.
"Але насправді ситуація трошки інша і ми зараз маємо декілька країн, які продовжують вивчати текст. Вони будуть ухвалювати рішення про приєднання до нього або не приєднання. Я не маю сумнівів, що будуть ще країни, які приєднаються до цього спільного комюніке", - сказав Кулеба.
Саміт миру у Швейцарії
На вихідних у Швейцарії відбувся саміт миру, на який прибуло понад 100 держав та міжнародних організацій. Більшість держав та лідерів організацій підписали спільне комюніке.
При цьому стало відомо, що Вселенський патріархат Константинополя вирішив приєднатися до підписантів комюніке саміту миру по Україні.
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