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Одиноких матерів з великими банківськими рахунками позбавлять державної допомоги

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Україна, Субота 18 лютого 2023 12:59
Одиноких матерів з великими банківськими рахунками позбавлять державної допомоги Фото: допомогу одиноким матерям не призначать, якщо у банку є 100 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України розробило проект змін до постанови Кабінету міністрів щодо призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. Допомога не призначається, якщо на банківському рахунку є понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проектом, допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі якщо:

"Особи, які входять до складу сім’ї, на 1 число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації".

Запропонована норма повторює обмеження для претендентів на субсидії, яким з 2021 року не призначають допомогу, якщо на банківському рахунку є понад 100 тисяч гривень.

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Міністерство соціальної політики
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