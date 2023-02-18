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Одиноких матерей с большими банковскими счетами лишат государственной помощи

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 12:59
Одиноких матерей с большими банковскими счетами лишат государственной помощи Фото: помощь одиноким матерям не назначат, если у банка есть 100 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины разработало проект изменений в постановление Кабинета министров о назначении и выплате государственной помощи семьям с детьми. Помощь не назначается, если на банковском счету более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, помощь на детей одиноким матерям не назначается в случае если:

"Лица, входящие в состав семьи, на 1 число месяца, с которого назначается государственная социальная помощь, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен, о чем говорится в декларации".

Предложенная норма повторяет ограничения для претендентов на субсидии , которым с 2021 года не назначают помощь, если на банковском счету более 100 тысяч гривен.

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Министерство социальной политики
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