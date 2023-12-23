ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Одинокі батьки можуть отримати гроші від держави: скільки і як оформити

Україна, Субота 23 грудня 2023 19:56
UA EN RU
Одинокі батьки можуть отримати гроші від держави: скільки і як оформити Фото: одинокі батьки можуть отримати гроші від держави (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Одинокі батьки в Україні можуть отримати фінансову допомогу від держави. Її можна оформити онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Допомога на дітей одиноким матерям або батькам надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Максимальний розмір виплат становить:

  • на дітей віком до 6 років - 2272 гривні,
  • на дітей віком від 6 до 18 років - 2833 гривні,
  • на дітей віком від 18 до 23 років (у разі навчання) - 2684 гривні.

Як подати заяву на оформлення

Отримати такі виплати можна, звернувшись до органу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання. Також українці можуть подати заяву через портал "Дія".

До заяви треба додати:

  • декларацію про доходи та майновий стан сім'ї;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з зазначенням відомостей про батька/матір;
  • довідку про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в державних реєстрах;
  • в разі смерті одного з батьків - копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсії та державну соціальну допомогу;
  • у разі усиновлення дитини - копію рішення про усиновлення.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".

Також РБК-Україна писало, як оформити допомогу при народженні онлайн та скільки отримують батьки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики діти выплаты на ребенка
NEWS
Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild
Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ