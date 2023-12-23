Одинокие родители могут получить деньги от государства: сколько и как оформить

Одинокие родители в Украине могут получить финансовую помощь от государства. Ее можно оформить онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Пособие на детей одиноким матерям или отцам предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Максимальный размер выплат составляет:

на детей до 6 лет - 2272 гривны,

на детей от 6 до 18 лет - 2833 гривны,

на детей от 18 до 23 лет (в случае обучения) - 2684 гривны.

Как подать заявление на оформление

Получить такие выплаты можно, обратившись в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства. Также украинцы могут подать заявление через портал Дія.

К заявлению следует добавить: