Одинокие родители могут получить деньги от государства: сколько и как оформить
Одинокие родители в Украине могут получить финансовую помощь от государства. Ее можно оформить онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Пособие на детей одиноким матерям или отцам предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.
Максимальный размер выплат составляет:
- на детей до 6 лет - 2272 гривны,
- на детей от 6 до 18 лет - 2833 гривны,
- на детей от 18 до 23 лет (в случае обучения) - 2684 гривны.
Как подать заявление на оформление
Получить такие выплаты можно, обратившись в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства. Также украинцы могут подать заявление через портал Дія.
К заявлению следует добавить:
- декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;
- копию свидетельства рождения ребенка;
- выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка с указанием сведений об отце/матери;
- справку о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в государственных реестрах;
- в случае смерти одного из родителей - копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей пенсии и государственную социальную помощь;
- в случае усыновления ребенка - копию решения об усыновлении.
Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".
Также РБК-Украина писало, как оформить пособие при рождении онлайн и сколько получают родители.
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