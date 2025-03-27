Одинокі батьки можуть оформити допомогу на дитину онлайн: як подати заявку через "Дію"

Одинокі матері та батьки можуть подати заявку на отримання державної допомоги на дитину онлайн. Оформити допомогу можна через портал "Дія".
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Право на виплати мають:
Розмір допомоги залежить від доходу сім'ї. Вона розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом родини на одну людину за останні 6 місяців.
Прожитковий мінімум для дітей у 2025 році:
Щоб оформити допомогу, потрібно:
Статус розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті на порталі "Дія", а повідомлення про результат надійде на електронну пошту.
Раніше РБК-Україна розповідало про державну допомогу при народженні дитини в Україні. Сума виплати становить 41 280 гривень: спочатку одноразово виплачується 10 320 гривень, а решта суми (30 960 гривень) надається рівними частинами по 860 гривень щомісяця протягом наступних 36 місяців. Оформити цю допомогу можна протягом 12 місяців з дня народження дитини.
Також ми писали, що після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами батьки можуть оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років.
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