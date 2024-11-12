Допомога при народженні дитини: які виплати можна отримати в Україні
В Україні кожна сім'я має право отримати допомогу при народженні дитини. Сума виплат незмінна та не залежить від того, чи це перша чи, наприклад, третя дитина.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал "Дія", сайт Кабінету міністрів.
Зміст
- На які категорії дітей передбачена допомога в Україні
- Як отримати допомогу при народженні дитини
- Допомога на дітей одиноким матерям
На які категорії дітей передбачена допомога в Україні
Варто зауважити, що в Україні кожна сім’я, яка має дітей, може отримати від держави певну соціальну допомогу: при вагітності та пологах, при народженні чи усиновленні дитини, матерям-одиначкам та багатодітним сім’ям, дітям з інвалідністю, а також грошові виплати дітям-сиротам.
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
Допомогу в зв’язку з вагітністю та пологами можуть отримати жінки (зокрема й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:
- жінки з числа військовослужбовців;
- жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
- жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
- студентки;
- жінки, які не працюють;
- жінки, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.
Допомога при народженні (усиновленні) дитини
Розмір допомоги при народженні або усиновленні дитини становить 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї. Зокрема, одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми допомоги - протягом наступних 36 місяців рівними частинами, тобто по 860 гривень. Потрібно звернутись протягом 12 місяців із дня народження дитини.
Як отримати допомогу при народженні дитини
Оформити допомогу можна онлайн, заповнивши заявку в кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики. Або офлайн, подавши відповідну заяву до органу соціального захисту населення чи ЦНАП за місцем проживання.
Необхідні документи:
- паспорт одного з батьків чи документ, який посвідчує особу;
- код ІПН;
- довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);
- свідоцтво про народження дитини;
- номер банківського рахунку для соціальних виплат;
- опікунам - рішення суду про встановлення опіки;
- документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).
Як отримати допомогу при усиновленні дитини:
Подати заяву до органу соцзахисту; районних держадміністрацій; виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або до ЦНАП за місцем проживання.
Необхідні документи:
- копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;
- копія рішення суду про усиновлення дитини.
Допомога на дітей одиноким матерям
В Україні передбачена також допомога на дітей одиноким матерям. Вона надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.
Максимальний розмір такої допомоги становить: на дітей віком до 6 років - 2272 грн, на дітей віком від 6 до 18 років - 2833 грн, на дітей віком від 18 до 23 років (у разі навчання) - 2684 грн.
Як отримати
Подати відповідно заяву до органу соціального захисту або ЦНАПу, додавши такі документи:
- декларацію про доходи та майновий стан сім’ї;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги;
- довідку про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно з законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення (в разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою, до декларації додається письмове пояснення з зазначенням їх розміру);
- копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу (в разі смерті одного з батьків);
- копію рішення про усиновлення (у разі усиновлення дитини).
Раніше РБК-Україна розповідало, що після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, батьки мають право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Також в Україні декретну відпустку може оформити кожна жінка. Для цього необхідно мати листок непрацездатності (лікарняний).
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