Допомога при народженні дитини: які виплати можна отримати в Україні

В Україні кожна сім'я має право отримати допомогу при народженні дитини. Сума виплат незмінна та не залежить від того, чи це перша чи, наприклад, третя дитина.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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На які категорії дітей передбачена допомога в Україні

Варто зауважити, що в Україні кожна сім’я, яка має дітей, може отримати від держави певну соціальну допомогу: при вагітності та пологах, при народженні чи усиновленні дитини, матерям-одиначкам та багатодітним сім’ям, дітям з інвалідністю, а також грошові виплати дітям-сиротам.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Допомогу в зв’язку з вагітністю та пологами можуть отримати жінки (зокрема й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:

жінки з числа військовослужбовців;

жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

студентки;

жінки, які не працюють;

жінки, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

Допомога при народженні (усиновленні) дитини

Розмір допомоги при народженні або усиновленні дитини становить 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї. Зокрема, одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми допомоги - протягом наступних 36 місяців рівними частинами, тобто по 860 гривень. Потрібно звернутись протягом 12 місяців із дня народження дитини.

Як отримати допомогу при народженні дитини

Оформити допомогу можна онлайн, заповнивши заявку в кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики. Або офлайн, подавши відповідну заяву до органу соціального захисту населення чи ЦНАП за місцем проживання.

Необхідні документи:

паспорт одного з батьків чи документ, який посвідчує особу;

код ІПН;

довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

опікунам - рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Як отримати допомогу при усиновленні дитини:

Подати заяву до органу соцзахисту; районних держадміністрацій; виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або до ЦНАП за місцем проживання.

Необхідні документи:

копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

копія рішення суду про усиновлення дитини.

Допомога на дітей одиноким матерям

В Україні передбачена також допомога на дітей одиноким матерям. Вона надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Максимальний розмір такої допомоги становить: на дітей віком до 6 років - 2272 грн, на дітей віком від 6 до 18 років - 2833 грн, на дітей віком від 18 до 23 років (у разі навчання) - 2684 грн.

Як отримати

Подати відповідно заяву до органу соціального захисту або ЦНАПу, додавши такі документи: