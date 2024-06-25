Відпустка по догляду за дитиною: чи може оформити батько та які документи необхідні

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, батьки мають право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Про те, які документи необхідні для оформлення відпустки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Відпустка по догляду за дитиною до трьох років

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами жінка за бажанням може взяти відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Крім матері, ця відпустка може бути використана повністю або частинами:

батьком дитини;

бабою, дідом;

іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною;

особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину;

одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Варто звернути увагу і на те, що право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може використовувати одночасно лише одна із зазначених осіб.

Окрім цього, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу.

Відпустка по догляду за дитиною до шести років

Коли закінчується відпустка по догляду за дитиною по досягнення нею трирічного віку батьки можуть оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років. Однак на час такої відпустки заробітна плата не зберігається.

Цю відпустку також може оформити матір або інша особа, яка фактично доглядає за дитиною.

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років не зараховується до страхового стажу. Вона надається у разі, коли дитина потребує додаткового домашнього догляду.

Вимога на оформлення відпустки має підтверджуватися відповідним медичним висновком.

Для оформлення відпустки необхідно звернутись за місцем основної роботи і роботи за сумісництвом. Необхідні документи: