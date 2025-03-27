Одинокие родители могут оформить помощь на ребенка онлайн: как подать заявку через "Дію"

Одинокие матери и отцы могут подать заявку на получение государственной помощи на ребенка онлайн. Оформить помощь можно через портал "Дія".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Право на выплаты имеют:
Размер пособия зависит от дохода семьи. Она рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние 6 месяцев.
Прожиточный минимум для детей в 2025 году:
Чтобы оформить помощь, нужно:
Статус рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете на портале "Дія", а сообщение о результате поступит на электронную почту.
Ранее РБК-Украина рассказывало о государственной помощи при рождении ребенка в Украине. Сумма выплаты составляет 41 280 гривен: сначала единоразово выплачивается 10 320 гривен, а остальная сумма (30 960 гривен) предоставляется равными частями по 860 гривен ежемесячно в течение следующих 36 месяцев. Оформить эту помощь можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Также мы писали, что после завершения отпуска по беременности и родам родители могут оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.