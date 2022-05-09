UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вы не в одиночестве. Глава Евросовета Мишель отпраздновал День Европы в Одессе

Фото: Шарль Мішель і Денис Шмыгаль (у центрі) (twitter.com/eucopresident)
Автор: Антон Федорцив

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Одессу, чтобы поддержать южноукраинский город под ударами войск РФ в День Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter политика.

Мишель объявил о визите в Одессу для Дня Европы. Свой выбор он объяснил возможностью "ощутить европейский дух", опираясь на слова русского классика Пушкина.

"Здесь украинцы сегодня защищают свои памятники от шаров и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не в одиночестве. Евросоюз поддерживает вас", – написал Мишель.

Глава Евросовета прогулялся по Одессе и провел ряд встреч. В частности, у него были разговоры с мэром Геннадием Трухановым, главой военной администрации Максимом Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

К слову, турецкий лидер Эрдоган призвал ЕС совместно написать новую историю объединения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаОдессаСовет ЕвропыДень ЕвропыШарль Мишель