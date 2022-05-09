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Ви не на самоті. Голова Євроради Мішель відсвяткував День Європи в Одесі

Фото: Шарль Мішель і Денис Шмигаль (у центрі) (twitter.com/eucopresident)
Автор: Антон Федорців

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси, щоб підтримати південноукраїнське місто під ударами військ РФ у День Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter політика.

Мішель оголосив про візит до Одеси для відзначення Дня Європи. Свій вибір він пояснив можливістю "відчути європейський дух", опираючись на слова російського класика Пушкіна.

"Тут українці сьогодні захищають свої пам'ятники від куль і ракет та свою свободу від російської агресії. Ви не на самоті. Євросоюз підтримує вас", – написав Мішель.

Голова Євроради прогулявся Одесою і провів низку зустрічей. Зокрема, він мав розмови з міським головою Геннадієм Трухановим, головою військової адміністрації Максимом Марченком і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

До слова, турецький лідер Ердоган закликав ЄС спільно написати нову історію об'єднання.

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