Эрдоган призвал ЕС совместно написать новую страницу истории

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил со специальным посланием по случаю Дня Европы и призвал Европейский Союз написать новую историю своего развития вместе с Турцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Глава государства в своем выступлении заявил об уходе ЕС в последние годы от заявленных целей. Руководство объединения якобы оказалось под влиянием краткосрочных интересов отдельных государств.

Эрдоган напомнил об основах Декларации Шульмана – предотвращении противоречий и различий во взаимоотношениях между европейскими странами, взаимной интеграции в интегрировании мира, содействии развитию и стабильности в Европе.

По словам лидера Турции, сейчас в самом центре Европы развернулась трагедия, являющаяся предупреждением для ЕС. "Современная Европа как никогда нуждается в солидарности и сотрудничестве, и самое главное – в отважной и концептуальной позиции. Сегодня Турция – это не только страна-кандидат и член НАТО, но и сильный и весомый партнер, вносящий весомый вклад в предотвращение вызовов на континенте", – отметил он.

Эрдоган заострил внимание на негативных последствиях русско-украинской войны для планеты. Основные вызовы, связанные с ней – безопасность, миграция, цепочка снабжения и энергоресурсы.

Турецкий президент в очередной раз заявил о сохранении курса на полноправное членство в ЕС и "терпеливое и решительное" движение к нему. Вступление Турции в ЕС, по мнению Эрдогана, усилит безопасность объединения.