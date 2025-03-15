Один зі спецпредставників Трампа піде у відставку, - Axios

Спецпосланець президента США Адам Белер піде у відставку. Він обіймає посаду спеціального уповноваженого Дональда Трампа у справах з заручниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За інформацією видання, відставка була запланована та пов'язана з бажанням адміністрації Трампа наділити Белера ширшими повноваженнями на іншій посаді.
Белер відомий тим, що курував від Білого дому переговорами з ХАМАС для звільнення ізраїльських заручників. Axios повідомляло, що Белер безпосередньо зустрічався з представниками ХАМАС, що зробило його першим чиновником США, який це зробив.
Хоча ці переговори були схвалені Трампом, вони викликали гнів серед деяких республіканців у Сенаті, деякі з яких приватно обговорювали це питання з Білим домом.
Раніше цього тижня держсекретар Марко Рубіо заявив, що переговори Белера з ХАМАС були "одноразовими" і що представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф є основним каналом переговорів щодо угоди про звільнення заручників.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що Белер продовжить працювати як спеціальний урядовець, який зосереджується на переговорах щодо заручників.
Нагадаємо, що Дональд Трамп призначив декількох своїх спецпосланців, з яких двоє безпосередньо впливають на переговори щодо війни в Україні. За контакти з Україною та Європою відповідає генерал у відставці Кіт Келлог. Він відвідував Україну минулого місяця.
Втім, за повідомленнями західних ЗМІ, Келлога усунули від участі у переговорах. Причиною цього були вимоги Москви, оскільки, на думку росіян, Келлог займає надто проукраїнську позицію.
Ще один учасник переговорів - спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. У переговорному процесі він відповідає за контакти з РФ. Днями він відвідував Москву, де обговорював пропозицію 30-денного перемир'я.
Більше про Віткоффа та яка його роль у мирному процесі щодо України - дізнайтеся у нашому матеріалі.
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