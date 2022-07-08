Один из возможных преемников Джонсона официально выдвинул свою кандидатуру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну", - отметил он.

Напомним, Сунак был одним из первых министров в правительстве Джонсона, который ушел в отставку на фоне очередного скандала в рядах консерваторов. Череда отставок привела к тому, что Борис Джонсон был вынужден объявить о своем уходе с должности. Ожидается, что выборы нового лидера консерваторов пройдут до осени.

О том, что это значит для украинской стороны, - в материале "Джонсон уходит, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об Украине".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.