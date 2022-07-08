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Один з можливих наступників Джонсона офіційно висунув свою кандидатуру

Фото: колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Колишній британський міністр фінансів Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на пост нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Я збираюся стати наступним лідером Консервативної партії і вашим прем'єр-міністром. Давайте відновимо довіру, відновимо економіку і возз'єднаємо країну", - зазначив він.

Нагадаємо, Сунак був одним з перших міністрів в уряді Джонсона, який пішов у відставку на тлі чергового скандалу в рядах консерваторів. Низка відставок призвела до того, що Борис Джонсон був змушений оголосити про свій відхід з посади. Очікується, що вибори нового лідера консерваторів пройдуть до осені.

Про те, що це означає для української сторони, - у матеріалі "Джонсон йде, але підтримка залишається. Що говорять можливі наступники про Україну".

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ВеликобританіяБорис Джонсон