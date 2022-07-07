Один из возможных преемников Джонсона обсуждает выдвижение своей кандидатуры

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес, который входит в число претендентов на место объявившего об отставке премьера Британии Бориса Джонсона, обсуждает возможность выдвижения в лидеры консерваторов со своей семьей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.