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Ни один военнослужащий ВМС Украины в референдуме в Крыму не участвовал, - Рапопорт

НовостиПолитика    06.06.2018 - 11:44
Фото: заседание суда (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: заседание суда (Виталий Носач/РБК-Украина)

До проведения референдума Черноморский флот блокировал корабли ВМС Украины

Свидетель стороны защиты в Оболонском суде по делу о госизсене Виктора Януковича заявил, что ни один военнослужащий ВМС Украины в референдуме в Крыму не участвовал. Об этом сообщил свидетель Андрей Рапопорт, капитан I ранга (в 2009-2015 старший офицер по поручениям, который обеспечивал деятельность командующего флота ВМС Украины), передает корреспондент РБК-Украина.

"Референдум был проведен в Крыму... я в этом референдуме не участвовал. Но мне говорили, что многие люди участвовали в нем и поддержали Российскую Федерацию. Ни один военнослужащий ВМС Украины в нем (референдуме, - ред.) не участвовал. Согласно законодательству Украины, этот референдум был незаконным", - сообщил свидетель.

По его словам, до проведения референдума Черноморский флот блокировал корабли ВМС Украины.

"Какая была цель у Черноморского флота, я знать не могу. Наши военнослужащие могли выполнять обязанности, а после блокировки - нет", - добавил он.

Напомним, вчера, 5 июня,  суд назначил даты следующих заседаний на 8, 21, 22, 26 и 27 июня на 10 утра, а также с 16 по 20 июля на 10 утра.

Кроме того, вчерашнее заседание по делу не состоялось по причине того, что свидетели защиты не явились в суд.

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Теги публикации: Крым, референдум, Суд над Януковичем  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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