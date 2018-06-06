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Жоден військовослужбовець ВМС України не брав участі в референдумі в Криму, - Рапопорт

НовиниПолітика    06.06.2018 - 11:44
Фото: засідання суду (Віталій Носач/РБК-Україна)
Фото: засідання суду (Віталій Носач/РБК-Україна)

До проведення референдуму Чорноморський флот блокував кораблі ВМС України

Свідок захисту в Оболонському суді у справі про держзраду Віктора Януковича заявив, що жоден військовослужбовець ВМС України в референдумі в Криму участі не брав. Про це повідомив свідок Андрій Рапопорт, капітан I рангу (у 2009-2015 старший офіцер з доручень, який забезпечував діяльність командувача флоту ВМС України), передає кореспондент РБК-Україна.

"Референдум був проведений у Криму... я в цьому референдумі участі не брав. Але мені говорили, що багато людей брали участь у ньому і підтримали Російську Федерацію. Жоден військовослужбовець ВМС України в ньому (референдумі, - ред.) не брав участь. Згідно із законодавством України, цей референдум був незаконним", - повідомив свідок.

За його словами, до проведення референдуму Чорноморський флот блокував кораблі ВМС України.

"Яка була мета у Чорноморського флоту, я знати не можу. Наші військовослужбовці могли виконувати обов'язки, а після блокування - ні", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 5 червня, суд призначив дати наступних засідань 8, 21, 22, 26 і 27 червня на 10 ранку, а також з 16 по 20 липня на 10 ранку.

Крім того, вчорашнє засідання у справі не відбулося через те, що свідки захисту не з'явилися в суд.

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Теги публікації: Крим, референдум, Суд над Януковичем  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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