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Дело Януковича: суд снова перенес заседание из-за неявки свидетелей

НовостиПолитика    05.06.2018 - 11:17
Фото: адвокат Виталий Сердюк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: адвокат Виталий Сердюк (Виталий Носач/РБК-Украина)

Прокуроры заявили, что это планомерное затягивание процесса

Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича на завтра, 6 июня, на 10:00. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко. передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил объявить перерыв до завтра до 10:00", - сказал судья.

"Свидетель Рапопорт в связи с болезнью матери просил отложить заседание по делу о госизмене Януковича, свидетель Бернацкий также сообщил, что не сможет приехать. Павленко также сообщил, что до 30 июня не сможет приехать. Свидетель Кобзарь с учетом решения суда отметил возможность перенести его визит в Крым и готов выступить еще в июне. Ранее заявление Кобзарем о допросе подавалось на июль, но он сообщил, что сможет и в июне", - сообщил адвокат Виталий Сердюк.

Он добавил, что свидетели очень хотят давать показания.

"Суд с пониманием относится к проблемам, которые возникли со свидетелями защиты", - отметил судья.

Вместе с тем, прокуроры заявили, что это планомерное затягивание процесса, поскольку сторона защиты не предоставила подтверждающих документов.

Так, суд назначил даты следующих заседаний на 6 и 8, 21, 22, 26 и 27 июня на 10 утра, а также с 16 по 20 июля на 10 утра.

Напомним, 4 мая Оболонский районный суд по делу о госизмене Виктора Януковича допросил бывшего охранника Януковича Дмитрия Иванцова. Также на одном из последних заседаний суд допросил Станислава Шуляка.

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Теги публикации: адвокат, Суд над Януковичем  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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