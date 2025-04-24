Один з ударів у Харкові припав на щільну забудову, є постраждалі

Нічні удари по Харкову

Нагадаємо, росіяни двічі за ніч атакували Харків крилатими ракетами.

Загалом у місті зафіксували 19 ударів: 7 крилатих ракет і 12 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Така атака сталася під час масованого удару російських окупантів по Україні. Ворог застосував крилаті ракети, балістику та дрони-камікадзе.

У Києві вже відомо про двох загиблих і десятки постраждалих - через удар у Святошинському районі частково зруйновано будинок.

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