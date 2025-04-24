RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Один из ударов в Харькове пришелся по плотной застройке, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: в Харькове россияне ударили по плотной застройке (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью два раза ударили по Харькову ракетами. В результате последнего "прилета" пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Есть предварительная информация о двух раненых в результате последнего удара по Харькову", - написал Терехов. 

Он уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Именно там и были пострадавшие. 

Ночные удары по Харькову

Напомним, россияне два раза за ночь атаковали Харьков крылатыми ракетами.

Всего в городе зафиксировали 19 ударов: 7 крылатых ракет и 12 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Такая атака произошла во время массированного удара российских оккупантов по Украине. Враг применил крылатые ракеты, баллистику и дроны-камикадзе.

В Киеве уже известно о двух погибших и десятках пострадавших - из-за удара в Святошинском районе частично разрушен дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИгорь ТереховХарьковВойна в УкраинеРакетный удар