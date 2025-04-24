Один из ударов в Харькове пришелся по плотной застройке, есть пострадавшие

Ночные удары по Харькову

Напомним, россияне два раза за ночь атаковали Харьков крылатыми ракетами.

Всего в городе зафиксировали 19 ударов: 7 крылатых ракет и 12 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Такая атака произошла во время массированного удара российских оккупантов по Украине. Враг применил крылатые ракеты, баллистику и дроны-камикадзе.

В Киеве уже известно о двух погибших и десятках пострадавших - из-за удара в Святошинском районе частично разрушен дом.

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