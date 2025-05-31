Один удар - мільйонні збитки: ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор-М2" (відео)

Втрати РФ в Україні

Зауважимо, що протягом минулої доби втрати РФ перевищили 1200 військових.

Також українські воїни знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 145 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Водночас в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що українські військові за вчора уразили 14 важливих "точок" росіян на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.