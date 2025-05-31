Один удар - миллионные убытки: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" (видео)

Потери РФ в Украине

Заметим, что за прошедшие сутки потери РФ превысили 1200 военных.

Также украинские воины обезвредили два танка, пять боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 145 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что украинские военные за вчера поразили 14 важных "точек" россиян на фронте.

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