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Один удар - миллионные убытки: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" (видео)

Фото: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" (Facebook.com Минобороны РФ)
Автор: Карина Левицкая

На восточном направлении украинские разведчики обнаружили и помогли уничтожить российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" стоимостью около 25 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" украинским военным удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому ЗРК малой дальности "Тор-М2".

"Уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии - это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени", - отметили в ОСУВ "Хортица".

Заметим, что ЗРК малой дальности "Тор-М2" - предназначен для задач противовоздушной и противоракетной обороны, прикрытия важных военных объектов и наземных войск.

Приблизительная стоимость этого комплекса 25 миллионов долларов.

Потери РФ в Украине

Заметим, что за прошедшие сутки потери РФ превысили 1200 военных.

Также украинские воины обезвредили два танка, пять боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 145 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что украинские военные за вчера поразили 14 важных "точек" россиян на фронте.

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