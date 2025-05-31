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Один удар - мільйонні збитки: ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор-М2" (відео)

Україна, Субота 31 травня 2025 18:14
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Один удар - мільйонні збитки: ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор-М2" (відео) Фото: ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор-М2" (Facebook.com Миноборони РФ)
Автор: Каріна Левицька

На східному напрямку українські розвідники виявили й допомогли знищити російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" вартістю близько 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" українським військовим вдалося виявити та скоригувати удар по російському ЗРК малої дальності "Тор-М2".

"Знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії - це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Зауважимо, що ЗРК малої дальності "Тор-М2" - призначений для завдань протиповітряної та протиракетної оборони, прикриття важливих військових об’єктів та наземних військ.

Приблизна вартість цього комплексу 25 мільйонів доларів.

Втрати РФ в Україні

Зауважимо, що протягом минулої доби втрати РФ перевищили 1200 військових.

Також українські воїни знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 145 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Водночас в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що українські військові за вчора уразили 14 важливих "точок" росіян на фронті.

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