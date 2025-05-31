Один удар - мільйонні збитки: ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор-М2" (відео)

На східному напрямку українські розвідники виявили й допомогли знищити російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" вартістю близько 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" українським військовим вдалося виявити та скоригувати удар по російському ЗРК малої дальності "Тор-М2". "Знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії - це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу", - наголосили в ОСУВ "Хортиця". Зауважимо, що ЗРК малої дальності "Тор-М2" - призначений для завдань протиповітряної та протиракетної оборони, прикриття важливих військових об’єктів та наземних військ. Приблизна вартість цього комплексу 25 мільйонів доларів.