Один удар - миллионные убытки: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" (видео)

На восточном направлении украинские разведчики обнаружили и помогли уничтожить российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" стоимостью около 25 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Приблизительная стоимость этого комплекса 25 миллионов долларов.

Заметим, что ЗРК малой дальности "Тор-М2" - предназначен для задач противовоздушной и противоракетной обороны, прикрытия важных военных объектов и наземных войск.

"Уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии - это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени", - отметили в ОСУВ "Хортица".

Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" украинским военным удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому ЗРК малой дальности "Тор-М2".

Потери РФ в Украине

Заметим, что за прошедшие сутки потери РФ превысили 1200 военных.

Также украинские воины обезвредили два танка, пять боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 145 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что украинские военные за вчера поразили 14 важных "точек" россиян на фронте.

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