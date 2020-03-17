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Один из системно важных банков Украины закрыл на карантин почти 50 отделений

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 16:20
Один из системно важных банков Украины закрыл на карантин почти 50 отделений
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Альфа-банк" закрывает 45 отделений из-за коронавируса

Один из системно важных банков "Альфа-банк" в связи с коронавирусом в Украине закрыл 45 отделений. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Сообщается, что "Альфа-банк" закрывает часть отделений, в том числе в Киеве, Львове, Одессе и ряде других крупных городов.

"Приостановка работы некоторых отделений - необходимая мера в условиях распространения опасного заболевания в рамках мероприятий по карантину, введенных местными властями", - отметили в банке.

В то же время подчеркивается, что клиентами могут воспользоваться услугами банка онлайн. Кроме того, "Альфа-банк" приостановил наличные валютные операции.

Напомним, ранее Национальный банк заявил о готовности поддержать банки в случае возникновения проблем. В то же время поддержка финансовой системы для предотвращения и минимизации потенциального негативного влияния введенных в связи с коронавирусом ограничений является приоритетом для НБУ.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины рекомендует банкам снизить тарифы на дистанционное обслуживание.

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