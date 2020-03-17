НБУ готов экстренно поддержать банки в случае необходимости

Банки получат кредиты от НБУ, если возникнут проблемы
Банковская система Украины на сегодняшний день имеет значительный запас ликвидности, но Национальный банк готов поддержать банки в случае возникновения проблем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, объем корсчетов банков и остатков по депозитным сертификатам составляет более 210 млрд грн.
В то же время поддержка финансовой системы для предотвращения и минимизации потенциального негативного влияния введенных в связи с COVID-19 ограничений является приоритетом для Национального банка. В связи с этим осуществляются следующие шаги:
Дополнительно при необходимости Национальный банк:
"Также банкам предлагается временно воздержаться от распределения прибыли через выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины предоставил рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавирус на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.
Напомним, Рада отменила штрафные санкции за просрочку выплат по потребительским кредитам до конца апреля 2020 года. Также банкам запрещается увеличивать ставки по этим кредитам.