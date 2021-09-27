Один раненный, один погибший: боевики усилили обстрелы на Донбассе

Боевики усилили обстрелы позиций украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 26 сентября. В результате один боец погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

За прошедшие сутки боевики обстреляли позиции ООС 6 раз. Они вели прицельный огонь по нашим позициям из гранатометов и пулеметов.

В районе Лебединского боевики применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного на Приазовье, и дважды - в районе Новолуганского.

В результате один боец погиб, подорвавшись на мине. Еще один защитник получил ранение.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью, другой - огнестрельное осколочное ранение", - говорится в сообщении.

В ООС уточнили, что раненый боец находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина",- говорится в сообщении.