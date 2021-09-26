ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе: есть погибший и раненый

Новина українською →
Воскресенье 26 сентября 2021 17:45
Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе: есть погибший и раненый Фото: на Донбассе погиб военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Сегодня, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников. В результате обстрелов один военный погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток" в Facebook.

Военнослужащие подорвались на неизвестном вражеском устройстве.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе сохранялся режим "тишины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса
Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом