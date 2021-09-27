Один поранений, один загиблий: бойовики посилили обстріли на Донбасі
Бойовики посилили обстріли позицій українських військових на Донбасі минулої доби, 26 вересня. В результаті один боєць загинув, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
За минулу добу бойовики обстріляли позиції ООС 6 разів. Вони вели прицільний вогонь по наших позиціях з гранатометів і кулеметів.
У районі Лебединського бойовики застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
Увечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь у бік Водяного на Приазов'ї, і двічі - в районі Новолуганського.
В результаті один боєць загинув, підірвавшись на міні. Ще один захисник отримав поранення.
"В результаті підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям, інший - вогнепальне осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.
В ООС уточнили, що поранений боєць перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.
"Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що бойовики обстрілюють наших бійців із забороненої Мінськом зброї. Вони застосовують міномети 120-го калібру.