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Один раненный и один погибший: боевики обстреляли Донбасс из гранатометов

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Украина, Понедельник 05 июля 2021 08:10
Один раненный и один погибший: боевики обстреляли Донбасс из гранатометов Фото: на Донбассе погиб боец, еще один получил ранение (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 6 раз за прошедшие сутки, 4 июля и продолжили обстрелы сегодня с утра. В результате один боец погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Вблизи Водяного на Приазовье боевики дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В Авдеевке враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Тарамчука стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один военный получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение.

"Состояние раненого - удовлетворительное", - уточняют в ООС.

Кроме того, обстрелы продолжились и сегодня утром - зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В Авдеевке боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За сегодня боевых потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы оккупанты наши бойцы отвечали взаимностью.

Напомним, что о гибели воина на Донбассе стало известно вечером, 4 июля. К вечеру боевики успели 5 раз обстрелять позиции украинских военных.

Также сообщалось, что погибшим оказался военный медик Юрий Письменный, который родом из Днепра. Он спас десятки украинских воинов от гибели.

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