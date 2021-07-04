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Боевики обстреляли позиции ООС 5 раз: один украинский военный погиб

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 04 июля 2021 18:00
Боевики обстреляли позиции ООС 5 раз: один украинский военный погиб Фото: в результате обстрела боевиками позиции ООС на Донбассе погиб украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбассе с начала 4 июля пророссийские боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов позиций ООС один украинский военный погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

"Один военнослужащий из состава ООС получил несовместимые с жизнью ранения", - отмечается в заявлении.

Командование ООС выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Отмечается, что пророссийские боевики 5 раз открывали огонь по позициям ООС. Так, в районе Водяного они использовали гранаты разных систем и стрелковое оружие.

Под Авдеевкой обстрел украинских военных велся из крупнокалиберных пулеметов, а в районе поселка Мирное - противотанковыми гранатами.

Возле населенного пункта Березовое боевики стреляли из автоматов.

Украинские военные открывали ответный огонь по позициям пророссийских боевиков.

О всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Напомним, за минувшие сутки, 3 июля, пророссийские боевики на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня.

Отметим, 26 июня оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям ООС. В результате обстрелов погиб украинский военный.

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