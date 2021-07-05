Один поранений та один загиблий: бойовики обстріляли Донбас з гранатометів
Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових 6 разів за минулу добу, 4 липня і продовжили обстріли сьогодні з ранку. В результаті один боєць загинув, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.
Поблизу Водяного на Приазов'ї бойовики двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. В Авдіївці ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Недалеко від Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Тарамчука стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
В результаті обстрілів один український воїн отримав поранення, несумісні з життям.
"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ще один військовий отримав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу і транспортували до лікувального закладу.
"Стан пораненого - задовільний", - уточнюють в ООС.
Крім того, обстріли продовжилися і сьогодні вранці - зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
В Авдіївці бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 противник вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції по автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
За сьогодні бойових втрат серед наших захисників немає.
На обстріли окупанти наші бійці відповідали взаємністю.
Нагадаємо, що про загибель воїна на Донбасі стало відомо ввечері, 4 липня. До вечора бойовики встигли 5 разів обстріляти позиції українських військових.
Також повідомлялося, що загиблим виявився військовий медик Юрій Письменний, який родом з Дніпра. Він врятував десятки українських воїнів від загибелі.