Один поранений та один загиблий: бойовики обстріляли Донбас з гранатометів

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових 6 разів за минулу добу, 4 липня і продовжили обстріли сьогодні з ранку. В результаті один боєць загинув , ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

Поблизу Водяного на Приазов'ї бойовики двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. В Авдіївці ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Тарамчука стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілів один український воїн отримав поранення, несумісні з життям.

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще один військовий отримав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу і транспортували до лікувального закладу.

"Стан пораненого - задовільний", - уточнюють в ООС.

Крім того, обстріли продовжилися і сьогодні вранці - зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

В Авдіївці бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 противник вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції по автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За сьогодні бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли окупанти наші бійці відповідали взаємністю.