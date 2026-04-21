Один з прифронтових облцентрів масово закриє школи і дитсадки з 1 вересня

Чому та скільки всього освітніх закладів закривають
Згідно з документом, рішення про тимчасове припинення навчального процесу в закладах освіти, засновником яких є Херсонська міська рада, схвалили:
-
у зв'язку зі зменшенням "контингенту вихованців/учнів" (по суті - кількості дітей);
-
для ефективного формування на 2026/2027 навчальний рік мережі закладів освіти (орієнтованої на реальні та прогнозовані потреби жителів Херсонської міської територіальної громади);
- на підставі службової записки начальника управління освіти Херсонської міської ради.
Отже, з 1 вересня 2026 року в місті:
- призупиняють роботу значної частини дитячих садочків;
- тимчасомо припиняють навчання у низці шкіл - на рівні початкової, базової та повної середньої освіти;
- застосовують обмеження до окремих позашкільних закладів.
На практиці йдеться про суттєве скорочення доступу до очного навчання у Херсоні.
Розпорядження начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька.(скриншот із документа)
Виходячи із додатків до розпорядження, в цілому згадується 71 заклад:
- 49 закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, де є дошкільні підрозділи;
- 17 закладів загальної середньої освіти (школи, гімназії, навчально-виховні комплекси);
- 5 закладів позашкільної освіти.
При цьому їхніх керівників зобов'язали:
- забезпечити переведення дітей до інших навчальних закладів відповідного рівня (за бажанням батьків);
- вирішити всі кадрові питання - стосовно працівників (відповідно до чинного трудового законодавства).
Які заклади закривають для дошкільнят
Перелік 49 закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, в яких з 01.09.2026 тимчасово припиняється освітня діяльність (процес) зі здобуття дошкільної освіти у 2026/2027 навчальному році, такий:
- Херсонський заклад дошкільної освіти №1 санаторного типу Херсонської міської ради (ХМР);
- Херсонський заклад дошкільної освіти №2 музично-естетичного профілю "Перлинка" ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №3 ХМР;
- Комишанський дитячий садок №6 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №7 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №13 комбінованого типу ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №14 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №15 ХМР;
- Херсонський дитячий садок №17 ХМР;
- Херсонський дошкільний навчальний заклад - центр розвитку дитини №20 "Пірамідка" ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №22 комбінованого типу ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №23 ХМР;
- Антонівський заклад дошкільної освіти №26 комбінованого типу ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №28 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №30 комбінованого типу ХМР;
- Херсонський ясла-садок №32 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №34 комбінованого типу ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №35 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №38 комбінованого типу ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №40 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №44 ХМР;
- Зеленівський заклад дошкільної освіти №47 ХМР;
- Зеленівський дитячий садок №48 ХМР;
- Зимівницький заклад дошкільної освіти №50 ХМР;
- Антонівський заклад дошкільної освіти №51 ХМР;
- Антонівський заклад дошкільної освіти №53 ХМР;
- Наддніпрянський ясла-садок №55 ХМР;
- Херсонський ясла-садок №57 ХМР;
- Херсонський дитячий садок №58 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти компенсуючого типу - центр розвитку дитини №60 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №62 ХМР;
- Комишанський ясла-садок №63 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №69 санаторного типу ХМР;
- Приозерний заклад дошкільної освіти №70 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №73 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №76 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №77 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №80 комбінованого типу ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №82 ХМР;
- Херсонський заклад дошкільної освіти №85 ХМР;
- Садівський заклад дошкільної освіти ХМР;
- Херсонська гімназія №5 ХМР;
- Херсонська початкова школа №7 ХМР;
- Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" №8 ХМР;
- Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №15 ХМР;
- Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - спеціальна загальноосвітня школа І ступеня" №29 ХМР;
- Молодіжна загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів №40 ХМР;
- Сонячний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №43 ХМР;
- Жовтневська школа-сад №86 ХМР.
Додаток до розпорядження №1 (скриншот із документа)
Які заклади не прийматимуть школярів
Перелік 17 закладів загальної середньої освіти - в яких з 01.09.2026 тимчасово припиняється освітня діяльність зі здобуття початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти (у 2026/2027 навчальному році) є таким:
- Херсонська гімназія №2 ХМР;
- Херсонська гімназія №5 ХМР;
- Херсонська початкова школа №7 ХМР;
- Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" №8 ХМР;
- Херсонська гімназія №13 ХМР;
- Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 ХМР;
- Антонівська гімназія №21 ХМР;
- Херсонська початкова школа №25 "Веселка" ХМР;
- Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - спеціальна загальноосвітня школа І ступеня" №29 ХМР;
- Херсонська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №34 ХМР;
- Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 ХМР;
- Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 імені В. Дробота ХМР;
- Молодіжна загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів №40 ХМР;
- Сонячний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №43 ХМР;
- Херсонський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа ІІ ступеня - ліцей журналістики, економіки та правознавства" ХМР;
- Садівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ХМР;
- Жовтневська школа-сад №86 ХМР.
Додаток до розпорядження №2 (скриншот із документа)
Які заклади позашкільної освіти закривають
Згідно з Додатком 3 до розпорядження начальника Херсонської міської
військової адміністрації, перелік закладів позашкільної освіти (які закривають з 1 вересня) такий:
- Херсонська міська дитячо-юнацька спортивна школа №3 ХМР;
- Херсонська дитячо-юнацька спортивна школа №6 ХМР;
- Херсонський дитячо-юнацький клуб моряків і річковиків з флотилією ХМР;
- Херсонський міжшкільний навчально-виробничий комбінат ХМР;
- Херсонський центр спортивно-оздоровчої роботи "Юнга" ХМР.
Додаток до розпорядження №3 (скриншот із документа)
Отже, як бачимо, серед установ, які потрапили до списків, - як великі школи та дитсадки у різних районах Херсона, так і освітні заклади у деяких населених пунктах громади.
Формально рішення називають "тимчасовим", а охоплює воно значну частину освітньої інфраструктури для дітей різного віку.