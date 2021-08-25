ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Один погибший и двое раненых: боевики обстреляли позиции ООС в День независимости

Новина українською →
Украина, Среда 25 августа 2021 08:01
Один погибший и двое раненых: боевики обстреляли позиции ООС в День независимости Фото: на Донбассе погиб боец, еще двое получили ранения (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских защитников в День независимости Украины, 24 августа. В результате обстрелов один воин погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 24 августа, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В Луганской и Донецкой области зафиксированы полеты вражеских беспилотников, также сообщается об обстрелах.

"На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Обстрелы зафиксированы в Новомихайловке и Причепиловке - там российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Бойцов срочно и доставили в лечебное учреждение.

"Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

"На действия врага предоставлена ​​адекватный ответ", - добавили в ООС.

Напомним, что боевики на Донбассе обстреливают позиции ООС с помощью снайперов. В результате молодой боец был смертельно ранен.

Ранее сообщалось, что боевики свозят военную технику на Донбассе. Оккупанты разместили гаубицы, танки и РСЗО в Луганской и Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
В Украине 727 новых случаев коронавируса
В Украине 727 новых случаев коронавируса
DAILY
Космические амбиции. Как Украина покоряла Вселенную и когда вернется на орбиту
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Космические амбиции. Как Украина покоряла Вселенную и когда вернется на орбиту