Один загиблий та двоє поранених: бойовики обстріляли позиції ООС в День незалежності
Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських захисників у День незалежності України, 24 серпня. В результаті обстрілів один воїн загинув, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.
За минулу добу, 24 серпня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. У Луганській та Донецькій області зафіксовані польоти ворожих безпілотників, також повідомляється про обстріли.
"На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
Обстріли зафіксовані в Новомихайлівці та Причепилівці - там російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення. Бійців терміново і доставили в лікувальний заклад.
"Стан здоров'я одного захисника - важкий, іншого - задовільний", - уточнили в ООС.
Також командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
"На дії ворога надана адекватна відповідь", - додали в ООС.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі обстрілюють позиції ООС за допомогою снайперів. В результаті молодий боєць був смертельно поранений.
Раніше повідомлялося, що бойовики звозять військову техніку на Донбасі. Окупанти розмістили гаубиці, танки й РСЗВ в Луганській та Донецькій області.