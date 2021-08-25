Один загиблий та двоє поранених: бойовики обстріляли позиції ООС в День незалежності

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських захисників у День незалежності України, 24 серпня. В результаті обстрілів один воїн загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

За минулу добу, 24 серпня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. У Луганській та Донецькій області зафіксовані польоти ворожих безпілотників, також повідомляється про обстріли.

"На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Обстріли зафіксовані в Новомихайлівці та Причепилівці - там російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення. Бійців терміново і доставили в лікувальний заклад.

"Стан здоров'я одного захисника - важкий, іншого - задовільний", - уточнили в ООС.

Також командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

"На дії ворога надана адекватна відповідь", - додали в ООС.