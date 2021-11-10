Коменданта донецкой "Изоляции" судят в Мариуполе. Он признал вину

Бывшему коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому избирают меру пресечения в Приморском районном суде Мариуполя. Эта тюрьма на оккупированной территории известна пытками украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Сообщается, что Куликовский заявил журналистам, что признает вину и жалеет о содеянном. Судебное заседание еще продолжается.

Напомним, мужчину задержали накануне в Киеве, ему объявлены подозрения по нескольким статьям - торговля людьми, нарушение законов войны и создание террористической организации.

Куликовский является уроженцем Курахово Донецкой области. Был комендантом донецкой "Изоляции" до 2018 года, по информации украинских СМИ, бежал в Россию в 2019 году. Первым о его задержании сообщил украинский журналист Станислав Асеев, который сам некоторое время провел в "Изоляции".