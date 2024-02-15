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Один з них отримав довічне. Суд виніс вирок ще 5 бойовикам

Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок п'ятьом бойовикам, які воювали проти наших воїнів на східному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Чотирьох бойовиків наші воїни взяли у полон під час боїв у Бахмутському районі. Іншого - під час спроби росіян атакувати позиції Збройних сил України (ЗСУ) під Вугледаром.

Суд призначив чотирьом бойовикам 15 років тюрми, а ще одному - довічне ув'язнення. 

Серед засуджених: 

  • ворожий снайпер, який на початку повномасштабного вторгнення Росії приєднався до 127-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу збройних сил країни-терориста. Пізніше його перевели до 95-го окремого стрілецького полку. Зрадник займався облаштуванням фортифікаційних споруд, зокрема "зубів дракона" поблизу Вугледара;
  • старший розвідник 1-ї мотострілецької бригади російських військ, який проклав маршрут бойовикам батальйону "Шторм-Z" у напрямку Авдіївки; 
  • двоє мешканців тимчасово окупованої Луганської області, які штурмували Ізюм та Куп'янськ, а також воювали проти Сил оборони під Бахмутом. 

"У квітні 2022 року одного із бойовиків призначили заступником командира стрілецького взводу 123-ї мотострілецької бригади Росії. Перебуваючи на цій посаді, він командував російськими блокпостами та координував атаки своїх підлеглих на позиції ЗСУ", - пише пресслужба. 

  • зрадник, який двічі потрапляв у полон до українських бійців. Перший раз він отримав 13 років тюрми, але у квітні 2023 року його обміняли. Знову в полон його взяли під час спроби штурму позицій наших воїнів неподалік селища Спірне Бахмутського району. 

Бойовиків було засуджено за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 7 ст. 111-1 - добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора;
  • ⁠ч. 1 ст. 258-3 - участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Миколаївській області спіймали поплічника росіян, який переховувався від СБУ більше року.

Також нещодавно у Харкові затримали зрадника, який наводив російські ракети на місто та намагався "злити" локації української ППО.

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