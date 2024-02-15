Один з них отримав довічне. Суд виніс вирок ще 5 бойовикам

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Миколаївській області спіймали поплічника росіян, який переховувався від СБУ більше року.

Також нещодавно у Харкові затримали зрадника, який наводив російські ракети на місто та намагався "злити" локації української ППО.

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