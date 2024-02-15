Один з них отримав довічне. Суд виніс вирок ще 5 бойовикам

Суд виніс вирок п'ятьом бойовикам, які воювали проти наших воїнів на східному фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Чотирьох бойовиків наші воїни взяли у полон під час боїв у Бахмутському районі. Іншого - під час спроби росіян атакувати позиції Збройних сил України (ЗСУ) під Вугледаром.
Суд призначив чотирьом бойовикам 15 років тюрми, а ще одному - довічне ув'язнення.
Серед засуджених:
"У квітні 2022 року одного із бойовиків призначили заступником командира стрілецького взводу 123-ї мотострілецької бригади Росії. Перебуваючи на цій посаді, він командував російськими блокпостами та координував атаки своїх підлеглих на позиції ЗСУ", - пише пресслужба.
Бойовиків було засуджено за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Миколаївській області спіймали поплічника росіян, який переховувався від СБУ більше року.
Також нещодавно у Харкові затримали зрадника, який наводив російські ракети на місто та намагався "злити" локації української ППО.
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