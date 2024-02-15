Один из них получил пожизненное. Суд вынес приговор еще 5 боевикам

Четырех боевиков наши воины взяли в плен во время боев в Бахмутском районе. Другого - во время попытки россиян атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром.

Суд назначил четырем боевикам 15 лет тюрьмы, а еще одному - пожизненное заключение.

Среди осужденных:

вражеский снайпер, который в начале полномасштабного вторжения России присоединился к 127-му стрелковому полку 1-го армейского корпуса вооруженных сил страны-террориста. Позже его перевели в 95-й отдельный стрелковый полк. Предатель занимался обустройством фортификационных сооружений, в частности "зубов дракона" вблизи Угледара;

старший разведчик 1-й мотострелковой бригады российских войск, который проложил маршрут боевикам батальона "Шторм-Z" в направлении Авдеевки;

двое жителей временно оккупированной Луганской области, которые штурмовали Изюм и Купянск, а также воевали против Сил обороны под Бахмутом.

"В апреле 2022 года одного из боевиков назначили заместителем командира стрелкового взвода 123-й мотострелковой бригады России. Находясь на этой должности, он командовал российскими блокпостами и координировал атаки своих подчиненных на позиции ВСУ", - пишет пресс-служба.

предатель, который дважды попадал в плен к украинским бойцам. Первый раз он получил 13 лет тюрьмы, но в апреле 2023 года его обменяли. Снова в плен его взяли во время попытки штурма позиций наших воинов недалеко от поселка Спорное Бахмутского района.

Боевики были осуждены по трем статьям Уголовного кодекса Украины: