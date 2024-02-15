Один из них получил пожизненное. Суд вынес приговор еще 5 боевикам

Суд вынес приговор пяти боевикам, воевавшим против наших воинов на восточном фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Четырех боевиков наши воины взяли в плен во время боев в Бахмутском районе. Другого - во время попытки россиян атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром.
Суд назначил четырем боевикам 15 лет тюрьмы, а еще одному - пожизненное заключение.
Среди осужденных:
"В апреле 2022 года одного из боевиков назначили заместителем командира стрелкового взвода 123-й мотострелковой бригады России. Находясь на этой должности, он командовал российскими блокпостами и координировал атаки своих подчиненных на позиции ВСУ", - пишет пресс-служба.
Боевики были осуждены по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаевской области поймали приспешника россиян, скрывавшегося от СБУ больше года.
Также недавно в Харькове был задержан предатель, который наводил российские ракеты на город и пытался "слить" локации украинского ПВО.
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