Один из очагов возгорания в Чернобыльской зоне удалось потушить

Пожар возле села Корогод в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить, однако территория все еще задымленная. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Громадське".

По ее словам, ситуация в Чернобыльской зоне остается сложной из-за сильного ветра, о полной ликвидации пожара пока речь не идет.

Она также отметила, что тление пней и мха наблюдали также вблизи села Старые Соколы. Туда также выезжали спасатели.

На месте продолжают работать 530 спасателей и сто единиц спецтехники.

Напомним, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер. Сейчас спасатели пытаются предотвратить распространение пожара.

Кроме того, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне, который длился десять дней.

По словам директора Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, в Чернобыле сгорели 30% туристических объектов, тем самым нанеся серьезный удар для "туризма, наследия и истории".

Добавим, что 16 апреля правоохранители сообщили о подозрении в причастности к лесному пожару в Чернобыльской зоне отчуждения еще одному поджигателю.